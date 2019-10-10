إياد نصار للمخرج الراحل شوقى الماجري:"وداعا يا صديقي"

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عبر الفنان إياد نصار، عن حزنه لوفاة المخرج التونسى شوقى الماجرى من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"



فنشر إياد صورة للمخرج الراحل شوفى الماجرى، وعلق على الصورة قائلا :"رحمك الله ..أيها المبدع..المخرج شوقي الماجري..رحمك الله واسكنك فسيح جناته..وداعا صديقي".



رحل المخرج شوقى الماجرى عن عالمنا اليوم الخميس 10 أكتوبر، وهو مخرج مسلسل "أسمهان"، للفنانة السورية سولاف فواخرجي.



شوقي الماجري من مواليد11 نوفمبر هو مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، ويقيم في سوريا.



هو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004.



يشار أن آخر اعمال الفنان إياد نصار مشاركته في فيلم "الممر"، والفيلم بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.



يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



