إصابة شاب في حادث تصادم أمام مجلس مدينة الزقازيق



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بمصرع" أحمد ع ك" 19 سنة مقيم أبوكبير، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، أسفل عجلات القطار، بدائرة مركز ههيا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أصيب شاب، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر اصطدام سياره به أمام مجلس مدينة الزقازيق، بالشرقية، وأخطرت النيابة لعامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بشارع "الجناين" المقابل لمجلس مدينة الزقازيق.وأسفر ذلك عن إصابة شاب، في العقد الثاني من العمر، بعدما صدمته سيارة مسرعة حال سيره بالطريق العام، وتم نقل المصاب إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كما أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجرح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر اصطدام سيارة يستقلونها بمصدات الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة الشرقية، بالقُرب من "كارتة" مدينة بلبيس.استقبلت مستشفى "بلبيس" المركزي، المصابين الأربعة، والذين جرى نقلهم فور وقوع الحادث إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى تسيير الطريق والحركة المرورية من جديد بعد تواقف دام لدثائق معدودة في الاتجاه الذي وقع بهفي سياق متصل، أصيب 6 أشخاص، بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "ديرب نجم،" أمام مدرسة والزراعة، بمحافظة الشرقية.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، " بطريق "ديرب نجم" أمام مدرسة والزراعة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. جرى نقل المصابين إلى مستشفى "ديرب" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.ولقي طالب جامعي مصرعه أسفل عجلات القطار، بدائرة مركز ههيا بالشرقية، وتم إخطار النيابة العامة، التي صرحت بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.