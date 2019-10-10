ورثة أرض رملة بولاق يتجمهرون أمام مأمورية المساحة لمنع تمكين "ساويرس" من أرضهم

تجمهر ورثة أرض رملة بولاق أمام مأمورية المساحة، لمنع قرار تمكين نجيب ساويرس من أرضهم، تنفيذا لقرار تصريح للبناء على قطعة الأرض المشار إليها.

وطالب الأهالي، الرئيس السيسي بالتدخل للحصول على ورثهم حيث إنهم يتعرضون في كل مرة من حصولهم على ميراثهم في الأرض وفي كل مرة يتم منعهم بالقوة.

وطالب الأهالي، الرئيس السيسي بالتدخل للحصول على ورثهم حيث إنهم يتعرضون في كل مرة من حصولهم على ميراثهم في الأرض وفي كل مرة يتم منعهم بالقوة.





وعلى الرغم من أن المحكمة أصدرت قرار بالحكم لصالحهم إلا أنه لم ينفذ.



