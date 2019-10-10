السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في حدائق القبة

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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حدائق القبة، دون وقوع إصابات.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.