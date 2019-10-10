مهتز نفسيا يصيب طالب سخر منه في القليوبية



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة،وتم بارشاده ضبط القطعة الحديدية المستخدمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23720 جنح مركز طوخ لسنة 2019 وجارى العرض على النيابة للتحقيق.





وشهدت مدينة قليوب امس اصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الخلافات المالية، وتحرر عن ذلك المحضر واخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجده بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية منطى،وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف اول ط س ع ن 55 سنة خراط ونجل الأول ع ط ع 24 سنة سائق توك توك مصاب ( جرح سطحى بالوجه وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقه من ذات العيار )، ونجل الأول ع ط ع 18 سنة طالب مصاب ( جرح قطعى بالحاجب الايسر ) وضبط بحوزته سلاح أبيض " مطوه ".



وطرف ثان م س س 33 سنة صاحب مقهى مصاب ( جرح سطحى بالذراع الايسر )،وضبط وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقه من ذات العيار، وشقيق الرابع س س س 23 سنة عامل بمقهى وضبط بحوزته سلاح أبيض "مطوه"،وي محمد م ع 30 سنة حلاق وجميعهم مقيمين بناحية منطي مصاب ( جرح سطحى بالذراع الايسر ).

وذلك لحدوث مشاده كلاميه بين الطرفان بسبب وجود خلافات ماليه بينهم تطورت لمشاجرة قام علي أثرها كل منهما بالتعدي علي الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة،وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وأقرا الأول والثالث والرابع والخامس حيازتهم للأسلحة الناريه والبيضاء بقصد الدفاع، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16257 جنح مركز قليوب لسنة 2019.



وعلي جانب اخر ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطل وحداد لقيامهما بسرقة مبلغ قرابة 700الف جنية من خزينة إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم قها،تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق







تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية،بتلقي بلاغا من قسم شرطة قها،مفادة إبلاغ مالك شركة للتجارة والتوزيع، كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الخزينة الموضوعة بمقر شركته وسرقة مبلغ قدره 680 ألف جنيه من داخلها ووجود كسر بنافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى بمبنى الشركة وكسر بالباب الخاص بغرفة الخزينة وبعثرة محتوياتها.



فقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان "حداد،و عاطل "لهما معلومات جنائية مسجلة"



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة بصفة دائمة عقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ ذلك إتفق مع الثانى على إرتكاب الواقعة وتوجها لمقر الشركة وتسلقا السور الخاص بها وتمكنا من دخول مبناها عن طريق كسر نافذة إحدى الغرف الإدارية بالطابق الثانى ثم الدلوف لغرفة الخزينة عقب كسر النافذة الخاصة بها ثم قاما عقب ذلك بكسر الخزينة بإستخدام عتلة حديدية وأجنة، والإستيلاء على المبلغ المالى، وبإرشادهما تم ضبط "مبلغ560 ألف جنيه 3 هواتف محمولة "قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه"، وقررا إنفاقهما باقى المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.



تعدى مهتز نفسيا بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، على طالب مما أدي إلى إصابته بكسر بالجمجمه من الخلف، وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور شرطة طوخ، يفيد تلقيه إشارة من مستشفي الدمرداش بوصول "ح.ا.ح" 17 سنة، طالب، ومقيم مشتهر مصاب (كسر بالجمجمة من الخلف).وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز،وبالفحص تبين قيام المدعو "ا.ا.ع" 42 سنة عاطل (مهتز نفسيًا) بالتعدي علي المصاب بالضرب بقطعة حديدية واحداث اصابته المشار اليها،وعلي اثر قيام المذكور بالاستهزاء به والقاء قطعه حجريه عليه بغرض السخريه منه حال سيره بناحية سكنه،مما اثار حفيظته ودفعه للتعدي عليه.