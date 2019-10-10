السعودية في مواجهة تاريخية أمام سنغافورة بالتصفيات

يستضيف منتخب السعودية نظيره سنغافورة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة فى التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقع السعودية وسنغافورة في المجموعة الرابعة مع منتخبات أوزبكستان وفلسطين واليمن.

وتعادل المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد في الجولة الأولى مع اليمن بنتيجة 2-2 لكنه يتسلح اليوم بالتاريخ العريض أمام سنغافورة حيث فاز عليه 6 مباريات وتعادل في لقاء وحيد ولم يخسر منها.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أول مباراة جمعت منتخبى السعودية وسنغافورة تعود إلى عام 1981 وانتهت بالتعادل 1-1، فيما كان الثانية عام 1986 وحقق "الأخضر" الفوز برباعية نظيفة.