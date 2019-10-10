ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السعودية في مواجهة تاريخية أمام سنغافورة بالتصفيات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
Advertisements
السعودية في مواجهة تاريخية أمام سنغافورة بالتصفيات
السعودية
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يستضيف منتخب السعودية نظيره سنغافورة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة فى التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 

وتقع السعودية وسنغافورة في المجموعة الرابعة مع منتخبات أوزبكستان وفلسطين واليمن.

 

وتعادل المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد في الجولة الأولى مع اليمن بنتيجة 2-2 لكنه يتسلح اليوم بالتاريخ العريض أمام سنغافورة حيث فاز عليه 6 مباريات وتعادل في لقاء وحيد ولم يخسر منها.

 

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أول مباراة جمعت منتخبى السعودية وسنغافورة تعود إلى عام 1981 وانتهت بالتعادل 1-1، فيما كان الثانية عام 1986 وحقق "الأخضر" الفوز برباعية نظيفة.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سنغافورة تصفيات المونديال امم اسيا اليمن السعودية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر
-
x
12:00
-
جمهورية الكونغو
البرازيل
-
x
14:00
-
السنغال
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
كرواتيا
-
x
20:45
-
المجر
سلوفاكيا
-
x
20:45
-
ويلز
هولندا
-
x
20:45
-
إيرلندا الشمالية
بلجيكا
-
x
20:45
-
سان مارينو
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
أوزبكستان
-
x
14:00
-
اليمن
بنغلادش
-
x
14:00
-
قطر
سوريا
-
x
16:00
-
جزر المالديف
عمان
-
x
17:00
-
أفغانستان
السعودية
-
x
17:25
-
سنغافورة
العراق
-
x
18:00
-
هونغ كونغ
الأردن
-
x
18:00
-
الكويت
الإمارات
-
x
18:00
-
إندونيسيا
لبنان
-
x
18:00
-
تركمنستان

DMCA.com Protection Status