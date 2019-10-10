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حساب المواطن: بدء إيداع مبالغ الدفعة رقم 23 لشهر أكتوبر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
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حساب المواطن: بدء إيداع مبالغ الدفعة رقم 23 لشهر أكتوبر
حساب المواطن
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أودع برنامج حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم، مبالغ الدفعة رقم 23 لشهر أكتوبر المخصص للمستفيدين من برنامج حساب المواطن المكتملة طلباتهم

وذكر الحساب الرسمي للبرنامج عبر تويتر أن إيداع مبالغ الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.


قال حساب المواطن إن موعد صرف دعم الدفعة الـ23 من البرنامج سيكون غدا الخميس الموافق 10/10/2019، معلنا عن رابط يُتيح للمستخدمين سهولة التواصل مع البرنامج في حالة وجود أخطاء عند صرف دعم حساب المواطن... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا


يستقبل حساب المواطن كافة استفسارات المستفيدين عبر صحفة "خدمة المستفيدين" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستقبل حساب المواطن سؤال بشأن تأثير مبلغ الدعم على راتب زوجته، قائلًا: "سلام عليكم ينزل لي مبلغ 900 ريال الان زوجتي حصلت على وظيفة براتب 3500 قطاع خاص ثلاثة شهور تحت التجربة هل أضيف راتبها ولا لا وكم سيخصم من 900 وشكرا"... للمزيد اضغط هنا


تبقت أقل من 48 ساعة، قبل أن يتم إيداع الدفعة الـ23 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين السعوديين، ممن توفرت فيهم شروط الأهلية لهذه الدورة، فكما هو مقرر لجهة صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يتم تقديمه أو تأخيره يوم في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي ستكون الدفعة لهذا الشهر صبيحة يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من الشهر الجاري، كما أعلن البرنامج أن التسجيل مستمر للدفعة الـ24 دورة شهر نوفمبر المقبل، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة دورة شهر أكتوبر... لمعرفة المزيد اضغط هنا


التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 

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