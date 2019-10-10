حساب المواطن: بدء إيداع مبالغ الدفعة رقم 23 لشهر أكتوبر

تبقت أقل من 48 ساعة، قبل أن يتم إيداع الدفعة الـ23 منفي حسابات المستفيدين السعوديين، ممن توفرت فيهم شروط الأهلية لهذه الدورة، فكما هو مقرر لجهة صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وقد يتم تقديمه أو تأخيره يوم في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي ستكون الدفعة لهذا الشهر صبيحة يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من الشهر الجاري، كما أعلن البرنامج أن التسجيل مستمر للدفعة الـ24 دورة شهر نوفمبر المقبل، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة دورة شهر أكتوبر...