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أول مدافع يرفض برشلونة حبا في ريال مدريد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
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أول مدافع يرفض برشلونة حبا في ريال مدريد
ميلان سكرينيار
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الفجر الرياضي
 
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رفض المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي فكرة الرحيل إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.



وكشفت صحيفة "دون بالون" الإسباني عن سكرينيار يرفض اللعب لبرشلونة بعد تمسك مدربه أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي به.


واشترى إنتر ميلان قلب الدفاع السلوفاكي ميلان سكرينيار من سامبدوريا في عام 2017 مقابل 34 مليون يورو ، لكن سعره تضاعف عمليًا مقارنة بالسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي المطلوب في برشلونة.



وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار يرغب في الذهاب إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وليس الغريم الأزلي برشلونة.


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