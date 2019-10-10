الإعلان عن حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020.. تعرف على التفاصيل

وقع الاختيار على المطرب الإماراتي حسين الجسمي، سفيرا لإكسبو 2020 دبي.

وسيساهم الجسمي، في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلدا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.

كلمة الجسمي

وأعرب الفنان الإماراتي عن تقديره لإدارة إكسبو 2020 دبي لاختياره سفيرا لهذا الحدث العالمي.

وقال الجسمي "هذه فرصة تمكنني من تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أهل منطقتنا.

واعتبر هذا التعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم بأسلوبي الخاص.

وأكد "كلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020، بهدف جعل العالم مكانا أفضل للحياة".

يكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب.

وباختيار الجمسي، للحدث الأروع في العالم يكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب.

التعريف بإكسبو 2020 دبي

إكسبو 2020 دبي ، بالإنجليزية (Expo 2020 Dubai)، هو معرض من معارض إكسبو الدولي، ستستضيفه إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021. و





كان المكتب الدولي للمعارض، خلال انعقاد جمعيته العامة في باريس يوم 27 نوفمبر 2013، أعلن مدينة دبي فائزا بحق استضافة إكسبو 2020.