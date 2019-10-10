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مدبولي يعلن اليوم إطلاق أول بوابة إلكترونية لحجز الأراضى الاستثمارية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:28 ص
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مدبولي يعلن اليوم إطلاق أول بوابة إلكترونية لحجز الأراضى الاستثمارية
مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يبحث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

حيث يتابع مدبولي، ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعى وملفات تطوير قطاعى الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

ومن المقرر أن يعلن خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق أول بوابة إلكترونية لحجز الأراضى الاستثمارية للمناطق الصناعية، بهدف التسهيل على المستثمرين، حيث تعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هى أول خريطة إلكترونية "بوابة إلكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة.

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المزيد عن: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حجز الأراضى الاستثمارية أول بوابة إلكترونية لحجز الأراضى الاستثمارية
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