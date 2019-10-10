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محمود فتح الله: غياب صلاح عن معسكر الفراعنة مفيد للجميع

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:16 ص
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محمود فتح الله: غياب صلاح عن معسكر الفراعنة مفيد للجميع
فتح الله
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السيد علي
 
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كشف محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق عن مسيرته الكروية بعد إعلان اعتزال كرة القدم، بعدما كان قد ختم حياته الكروية في نادي النجوم الموسم الماضي، قبل هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية. 

وصرح "فتح الله"، خلال استضافته في برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إنه على استعداد للتراجع عن قرار الاعتزال في حالة تلقيه عرض قوي من نادي مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأنه يعشق ممارسة كرة القدم. 

وعلق مدافع الفراعنة المتوج بأمم إفريقيا 2008 و2010، علي منتخب مصر، قائلا إن غياب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن المعسكر المقبل سيكون مفيد لكل الأطراف وخاصة الجهاز الفني التي ستتيح له فرصة تجربة عدد كبير من اللاعبين، وتحديدا في مركز صلاح. 

وتابع فتح الله، محمد صلاح هو الآخر يحتاج إلى راحة بعد كم المباريات الذي خاضه اللاعب مع فريق ليفربول في الفترة الماضية، سواء في بطولة الدوري الإنجليزي، أو بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ويلاقي المنتخب المصري بوتسوانا وديا يوم الأثنين المقبل في أول ظهور للفراعنة مع الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون الجديد. 

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