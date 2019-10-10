اليوم.. سنغافورة تحتضن مواجهة البرازيل والسنغال

تنطلق فى تمام الثانية من ظهر اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، المواجهة الودية المنتظرة بين المنتخب البرازيلى بطل كوبا أمريكا ونظيره السنغال وصيف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر مؤخرا.





وتحتضن سنغافورة مباراة "السليساو" مع "أسود التيرانجا" ، قبل أن يلتقى المنتخب البرازيلى مع نظيره النيجيري فى ودية أخرى يوم 13 أكتوبر الجارى.





و توج منتخب السيليساو بالنسخة الأخيرة من مسابقة "كوبا أمريكا 2019" التى أقيمت داخل أراضيه شهرى يونيو ويوليو الماضيين.





ولعب منتخب البرازيل مبارتين وديتين الشهر الجارى، تعادل خلالهما مع كولومبيا 2-2 وخسر من بيرو بهدف نظيف.





وعاد إلي صفوف المنتخب البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، وأيضا جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتى الذى غاب عن المعسكر الأخير للإيقاف، فيما انضم لودى ظهير أيسر أتلتيكو مدريد للمرة الأولى.





وتضم قائمة منتخب البرازيل كلاً من: حراسة المرمى: إيديرسون - سانتوس – ويفيرتون، خط الدفاع: دانى الفيس - دانيلو - اليكس ساندرو - لودى - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ميليتاو – كايو، خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - فابينيو - هنريكى - كوتينيو – باكويتا، خط الهجوم: إيفرتون - فيرمينو - جابرييل باربوسا - ريتشارليسون - نيمار - جابرييل خيسوس.



