مستثمر بأمريكا: عدت إلى الاستثمار بمصر بعد التغيير الجذري الذي حدث
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:11 ص
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نعيم يوسف
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قال وحيد عطالله، نائب رئيس الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، إن مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها مصر، والمدن الجديدة، ومشروعات القوانين الجديدة التي تسنها، تهيء البيئة في مصر للاستثمار، وبالتالي فإن توقيت المؤتمر الذي تقييمه وزارة الهجرة لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، هو توقيت ممتاز.
وأضاف "عطالله"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفكرة أيضا سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية.
من جانبه قال المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج، إنه يعيش بالخارج منذ حوالي 27 سنة، في الولايات المتحدة، موضحا أنه لم يكن له أي نشاط اقتصادي هنا، ولكنه كان يأتي فقط للزيارة.
وأضاف "دوس"، في لقاء مع نفس البرنامج، أن الدافع الرئيسي لعودته لمصر والاستثمار فيها كان زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حيث اجتمع معهم، وعدد كبير من الشركات الأمريكية، والشركات التي يمتلكها أمريكيين من أصول مصرية.
ولفت إلى أن الاهتمام الشخصي من الرئيس بالمستثمرين رغم الظروف السياسية في هذا الوقت، بالإضافة إلى السوق المصري يوجد به 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى التغيير الجذري الذي ييحدث في مصر، والخطة التي تضعها الدولة للتغيير، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، دفعه إلى الاستثمار بمصر.
وأشار إلى أنه لديه خبرة في الاستثمار في العقارات لمدة 25 سنة، وهو يرغب في الاستثمار في المحافظات المصرية وليس العاصمة الإداريية الجديدة أو العاصمة الحالية.
وأضاف "عطالله"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفكرة أيضا سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية.
من جانبه قال المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج، إنه يعيش بالخارج منذ حوالي 27 سنة، في الولايات المتحدة، موضحا أنه لم يكن له أي نشاط اقتصادي هنا، ولكنه كان يأتي فقط للزيارة.
وأضاف "دوس"، في لقاء مع نفس البرنامج، أن الدافع الرئيسي لعودته لمصر والاستثمار فيها كان زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حيث اجتمع معهم، وعدد كبير من الشركات الأمريكية، والشركات التي يمتلكها أمريكيين من أصول مصرية.
ولفت إلى أن الاهتمام الشخصي من الرئيس بالمستثمرين رغم الظروف السياسية في هذا الوقت، بالإضافة إلى السوق المصري يوجد به 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى التغيير الجذري الذي ييحدث في مصر، والخطة التي تضعها الدولة للتغيير، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، دفعه إلى الاستثمار بمصر.
وأشار إلى أنه لديه خبرة في الاستثمار في العقارات لمدة 25 سنة، وهو يرغب في الاستثمار في المحافظات المصرية وليس العاصمة الإداريية الجديدة أو العاصمة الحالية.
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