اليوم .. مناقشة الشهود في محاكمة 27 متهما بأكبر قضية اتجار فى العملات الأجنية

Advertisements

تستكمل اليوم الخميس محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهما محبوسا فى أكبر قضية بالاتجار فى العملات الأجنية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الاماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي



ومن المقرر ان تقوم المحكمة بجلسة اليوم بمناقشة الشهود.



وضمت النيابه الاحراز كطلب الدفاع ومن المقرر مناقشه شاهد الاثبات جلسة الخميس 10 اكتوبر عما اورده من لغط بالتحريات ومنها ذكر عنوانين غير حقيقيه للمتهمين وتقديم مايثبت ذلك للمحكمه واعتماده في التحريات علي الاذن بالتسجيل والذي شمل المتهم الاول والتاني دون باقي المتهمين وسوف اتقدم بشهاده تثبت انه لم يتم ندب اي محامين في الحضور اثناء التحقيق مع المتهم التاني الامر الذي يبطل التحقيق معه مخالفا نص الماده ١٢٤.



وجاءت طلبات الدفاع خلال الجلسة السابقه الاطلاع على اوراق الدعوى وسماع شهادة الشاهد الأول ضابط هيئة الرقابة الأدراية مجرى التحريات وضم دفتر أحوال هيئة الرقابة وضم أحراز المضبوطات وصرحت المحكمة للحاضرين من هيئة الدفاع عن المتهمين عنهم إستخراج الشهادات والإفادات الثابته بمحضر الجلسة.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم واكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.





وتبين من ملف اوراق القضية من انها تحمل 27 متهما تم احالة 25 منهم محبوسا علي ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين ان 10 مليون و40 الف و17 الف يورو و396 الف دولار و140 الف ريال سعودي و6الاف درهم اماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ اخري من الجنيه الاسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وامر النيابه العامه بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال اوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الاجنبي علي خلاف الشروط والاوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الاجنبي باجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.



