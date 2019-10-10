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أول تعليق من ميتشو على أزمة مباراة جينراسيون السنغالي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:58 ص
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أول تعليق من ميتشو على أزمة مباراة جينراسيون السنغالي
ميتشو
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رامي بشاي
 
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تحدث الصربي ميلوتن سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم ٢٤ أكتوبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.


وقال ميتشو في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم : اشكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللعبين، ونحن نقوم بدور كبير من اجل ظهور الفريق بشكل طيب خلال الفترة القادمة.


وأضاف : الفريق جاهز لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي يوم ٢٤ القادم، نريد ان نلعب المباراة من البداية وننتظر الفريق من اجل مباراة كرة قدم، لم نكن نريد ان ينسحب المنافس من الأساس ولكننا جاهزون لهذا اللقاء.


من جانبه حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه الشكر للمدرب الصربي على المجهود الكبير المبذول من الجهاز الفني في الفترة الأخيرة، مؤكدا على دعمه وثقته الكاملة فيه لانه قاهر بيراميدز.
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