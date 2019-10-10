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الأهلي لا يعرف المستحيل.. شعار احتفالية تسليم درع الدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:10 ص
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الأهلي لا يعرف المستحيل.. شعار احتفالية تسليم درع الدوري
لاعبي الاهلي
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عمرو مصطفي
 
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يتسلم النادي الأهلي مساء اليوم الخميس في احتفالية كبرى درع الدوري العام عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام.


تشهد الإحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع العاب الفريق، الذي يعاني من وعكة صحية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضي، والتي نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بالدرع بعد ان كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.


ويحضر مجلس ادارة النادي الأهلي الاحتفالية وكذلك لاعبي الفريق الأحمر وأسرهم بالإضافة للاعبي الأهلي المعاريين والراحلين، والذين تواجدوا في قائمة الفريق بالموسم الماضي.

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