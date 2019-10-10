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بالأرقام.. ماذا قدم "كهربا" مع اتحاد جدة بعد اقترابه من الأهلي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
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بالأرقام.. ماذا قدم كهربا مع اتحاد جدة بعد اقترابه من الأهلي
كهربا
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أميرة فطيم
 
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تستعد إدارة النادي الأهلي لإعلان رسميا عن انضمام محمود عبد المنعم كهربا، نجم الزمالك السابق، والمحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ليكون أول صفقات القلعة الحمراء خلال الميكاتو الشتوي القادم.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي، أبرز أرقام التي حققها كهربا رفقة فريق اتحاد جدة:-
قدم كهربا مستويات رائعة خلال فترة احترافه في الدوري السعودي رفقة اتحاد جدة؛ حيث قاده للتتويج بلقبي كأس ولي العهد السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وبلغة الأرقم شارك كهربا مع اتحاد جده في 53 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 10 آخرين في الدوري، ليحتل بذلك المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى السعودى، بمعدل هدف كل 99 دقيقة.

كما نجح كهربا في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ حيث احتل قائمة أكثر لاعبى الوسط تسجيلا للأهداف بمسابقة الدورى السعودي للمحترفين، "كهربا"، إلى جانب أنه أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من داخل منطقة الـ18 برصيد 14 هدفاً، وسجل كهربا هاتريك مرة واحدة فقط فى شباك الوحدة، وعلى الرغم من تمكنه من العب في مركزي الجناح ورأس الحربة، ولكن مركز الجناح الأيسر هو المفضل لديه.

كما تواجد كهربا في المركز الثالث من قائمة أكثر لاعبى الدورى السعودى تسديداً على مرمى الخصوم برصيد 59 تسديدة.

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أزمات كهربا رفقة الاتحاد السعودي
على الرغم من الشعبية والمحبة التي يحظى بها كهربا لدى جماهير اتحاد جدة، إلا أنه دخل فى العديد من الأزمات خلال فترة احترافه في الدوري السهودي أبرزها؛ اعتدائه على البريك خلال مباراة ودية أمام الهلال ضمن دورة تبوك والتي انتهت بخسارة الاتحاد بثلاتة أهداف دون رد نظيفة، مرورا إلى أزمته مع نادي النصر بعد قيامه بركل أحد مشجعي نادي النصر في الرياض عقب انتهاء مباراة الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين.

وحصل كهربا طوال مشواره بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ثلاث بطاقات صفراء فقط، فيما لم يحصل على بطاقات حمراء.


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يذكر أن إدارة النادي الأهلي اتفقد مع كهربا لانضمام إلى القلعة الحراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم مقابل 60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي.

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