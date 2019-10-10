ماركا: إريكسين خيار جاد لريال مدريد في سوق الشتاء
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:40 ص
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علي ماهر حلمي
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قالت صحيفة ماركا الاسبانية أن نادي ريال مدريد سيسعى لضم اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين صانع ألعاب نادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأضافت ماركا:"في توتنهام يعرفون أن اللاعب يمكن أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل لذلك هم حريصون على بيعه بمقابل مادي أي قبل وصول الصيف الذي ينتهي عقده فيه ، ومن ناحية اخرى يدرك مجلس إدارة ريال مدريد أن الفريق يحتاج إلى تعزيزات في يناير حيث يعتبرون أن هناك نقصًا في الطاقة والسرعة والقوة في خط الوسط".
واردفت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" أسلوب إريكسين واللمسه الأول ودقة التمرير يمكن أن توفر دفعة قوية لخط وسط الفريق المدريدي ، لم يعطي زيدان موافقته للتوقيع مع اللاعب في الصيف الماضي ولكن أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد يصرون على أنه لا يجب ترك الفرصة تفلت منهم مره اخرى".
وأكدت الصحيفة أن اللاعب الدولي الدنماركي إريكسين سيكون هو الهدف الأول لإدارة ريال مدريد في انتقالات الشتاء.
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