ماركا: إريكسين خيار جاد لريال مدريد في سوق الشتاء

وأضافت ماركا:"في توتنهام يعرفون أن اللاعب يمكن أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل لذلك هم حريصون على بيعه بمقابل مادي أي قبل وصول الصيف الذي ينتهي عقده فيه ، ومن ناحية اخرى يدرك مجلس إدارة ريال مدريد أن الفريق يحتاج إلى تعزيزات في يناير حيث يعتبرون أن هناك نقصًا في الطاقة والسرعة والقوة في خط الوسط".