بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد ثلاثي مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

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أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ ساعات قليلة في مصر بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات نارية بين كبار أندية القارة الأفريقية.



وكان نادي الترجي الرياضي التونسي قد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في اخر نسختين من البطولة، حيث توج باللقب في الموسمين الماضيين على حساب ناديي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي.



وينتظر نادي الزمالك مباراته أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 اكتوبر من أجل تحديد المتأهل لدور المجموعات، وسوف ينتقل الفريق الخاسر من تلك المواجهة إلى دور ال32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وجاءت مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي :-



- المجموعة الأولى



بريمير اجوستو الانجولي / مازيمبي الكونغولي / الفائز من الزمالك وجينرايسون فوت / زيسكو الزامبي.



- المجموعة الثانية



النجم الساحلي التونسي / الاهلي المصري / بلاتينيوم / الهلال السوداني.



- المجموعة الثالثة



اتحاد العاصمة الجزائري / الوداد البيضاوي المغربي / بيترو أتليتكو الانجولي / صن داونز الجنوب افريقي.



- المجموعة الرابعة



الرجاء المغربي / الترجي الرياضي التونسي / فيتا كلوب الكونغولي / شبيبة القبائل الجزائري.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أرقام مواجهات الزمالك التاريخية مع منافسيه بالمجموعة.



- الزمالك ضد مازيمبي



واجه نادي الزمالك منافسه فريق مازيمبي الكونغولي في 6 مباريات بالبطولات الأفريقية، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة وحيدة وتعرض للهزيمة في 3 مباريات بينما انتهت مباراتين بالتعادل بين الفريقين، وسجل الفريق الأبيض 4 أهداف في شباك الفريق الكونغولي، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.



- الزمالك ضد الأندية الأنجولية



لم يلتقي فريق الزمالك مع فريق بريمير اجوستو الانجولي من قبل في البطولات الأفريقية، ولكن الفريق الأبيض يمتلك سجل مميز أمام الأندية الانجولية، حيث واجه الفرق الانجولية في 8 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات والتعادل في ثلاث لقاءات وخسر مواجهة وحيدة وكانت أمام فريق انتر كلوب في موسم 2008 بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد سجله جمال حمزة.



- الزمالك ضد الأندية الزامبية



كما هو حال الزمالك ضد فريق بريمير اجوستو الانجولي مع فريق زيسكو الزامبي، حيث لم يتواجه الناديين من قبل في البطولات الأفريقية، ولكنه واجه الأندية الزامبية في 14 مباراة عبر تاريخه ويملك سجل أكثر من رائع بعدما حقق الفوز في 8 مباريات منها وهي أكثر من نصف اللقاءات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مواجهتين فقط وكانا أمام فريق نكانا ريد ديفيلز بنفس النتيجة بهدف نظيف في موسمي 1987 و1994.



