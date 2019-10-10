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وزير التعليم: لن نطبع أى كتاب في المرحلة الثانوية العام المقبل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
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وزير التعليم: لن نطبع أى كتاب في المرحلة الثانوية العام المقبل
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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داليا الحسين
 
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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تردد عن عدم تواجد بعض الكتب المدرسية في المدارس قائلًا: "حددنا خلال مؤتمر صحفي مواعيد الكتب، وهناك بعض المواعيد لم تأتي بعد، ولكن بعض المواطنين يسارعون في الأمر.. والسوشيال ميديا تجعل أن مشكلة شخص واحد تعطي إيحاء بأن هناك مشكلة قومية"، مؤكدًا أنه لا يوجد مشكلة في هذا المجال.

وقال "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناه "dmc"، مساء الأربعاء إن إدارة الكتب تعمل على 220 مليون كتاب كل عام؛ وهي منظومة هائلة تأليفًا وطباعًة وتوزيعًا"، لافتًا إلى أن الكتب التي خرجت من المخازن التعليمة إلى المدرس حوالي 95% من المستهدف أى ناقص أقل من 5 %.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن سبب التأخير وجود مشكلات إدارية ولكن يتم علاجها في الحال، مؤكدًا أن المنظومة بها جزء جديد لحوالي 6 مليون طالب؛ يحتاجون 30 مليون كتاب جديد؛ وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت.

وتابع: توزيع الكتب المدرسية يعمل بشكل جيد، والعام القادم لن نحتاج إلى طباعة أى كتاب في المرحلة الثانوية، حيث ستكون المرحلة كلها رقمية وهذا ينطبق على الصف الأول الثاني، والثاني الثانوي، والثالث الثانوي"، لافتًا إلى أن الطلاب سيتعاملون بـ "التابلت" وسيتم توفير أموال الطباعة.

وأكمل: "سيكون هناك مصادر أفضل من الكتب، وهذا سيوفر مشكلة كبيرة بشأن توزيع الكتب"، منوها إلى أن الترم القادم سنشهد تغير كبير في منظومة الكتب، حيث سيتم تغيرها من الجذور.

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المزيد عن: طارق شوقي الكتب المدرسية التربية والتعليم التابلت
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