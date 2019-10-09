ألمانيا ضد الأرجنتين (2-2) | التانجو يتعادل بصعوبة أمام الماكينات الألمانية وديا (فيديو)

تعادل منتخب الأرجنتين أمام غريمه الألماني بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء،

على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل بوروسيا دورتموند، وذلك في إطار استعدادات منتخب ألمانيا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، بينما تستعد كتيبة التانجو لتصفيات كأس العالم 2022.