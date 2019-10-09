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ألمانيا ضد الأرجنتين (2-2) | التانجو يتعادل بصعوبة أمام الماكينات الألمانية وديا (فيديو)

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:22 م
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ألمانيا ضد الأرجنتين (2-2) | التانجو يتعادل بصعوبة أمام الماكينات الألمانية وديا (فيديو)
ألمانيا ضد الأرجنتين
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تعادل منتخب الأرجنتين أمام غريمه الألماني بهدفين لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل بوروسيا دورتموند، وذلك في إطار استعدادات منتخب ألمانيا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، بينما تستعد كتيبة التانجو لتصفيات كأس العالم 2022.

وسجل سيرجي جنابري الهدف الأول لصالح ألمانيا ضد الأرجنتين فى الدقيقة 16، وأضاف كاي هافرتز الهدف الثاني فى شباك ضيفه الأرجنتيني في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

أحرز لوكاس ألاريو الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 66، ثم اقتنص لوكاس أوكامبوس التعادل لراقصي التانجو فى الدقيقة 85 من زمن المباراة.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني لجهوده قائده الأسطوري ونجم برشلونة الإسباني، لونيل ميسي، حيث يغيب نظرًا لقرار إيقافه 3 أشهر الذى تعرّض له في من قبل اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول"، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي حل فيها منتخب بلاده ثالثًا.

وبدء منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوخ - شوله - كلوسترمان - كيميتش.

خط الوسط: كان - هافيرتز - جنابري - براندت - هالستنبرج.

الهجوم: فالدشميدت.

وبدء الأرجنتين مباراته أمام ألمانيا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مارشيسن. 

خط الدفاع: فويث - أوتامندي - روخو - تاليافيكو.

خط الوسط: بيريرا - باريدس - دي باول.

الهجوم: كوريا - لوتارو مارتينيز - ديبالا.

شاهد.. ملخص مباراة ألمانيا ضد الأرجنتين الودية:-

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