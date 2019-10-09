تفاصيل اجتماع اللجنة الطقسية لـ"الكاثوليك" لدراسة الأسئلة المرسلة من مجمع الشرق

ترأس الانبا كيرلس، إجتماع اللجنة الطقسية، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم الاربعاء، بأمانة السر للأب انجيلوس شحاتة عن إيبارشية أسيوط، وجميع الأعضاء الممثلين عن الإيبارشيات الأخرى.





واستكملت اللجنة لدارسة الاسئلة المرسلة من مجمع الكنائس الشرقية الى البطريركية حول وثيقة "توجيه التطبيق المبادىء الليتروجيا الواردة بمجموعة قوانين الكنائس الشرقية".





وتمت مناقشة بعض التحديات التي تواجه الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، وقد تم الاتفاق على مراجعة كتاب القداس الجديد في الجلسات القادمة، وإعداد ورقة تقدم للسينودس وللمومنين بالكنيسة القبطية الكاثوليكية عن الأسباب التي تدعو الى ضرورة القيام بهذه الخطوة.





واتفق المجلس علي ان من المقرر سيكون موعد الإجتماع اللجنة القادم يوم الأثنين ٢٠١٩١٢٢ وسوف يكون انعقادة لمدة يومين.





ويعد مجمع الكنائس الشّرقية هو المختص بالكنائس الكاثوليكية الشّرقية، كما أسس المجمع في السّادس من يناير عام 1862 حين ان أعلن البابا بيوس التّاسع في الدستور الرّسوليّ إنشاء دائرة شؤون الطّقوس الشّرقيّة التّابعة لمجمع نشر الإيمان بروما، والتي جعلها البابا بنيديكتوس الخامس عشر في الأولّ من مايو عام 1917، في الإرادة الرّسوليّة "العناية الإلهيّة" مجمعًا قائمًا بذاته، ومنحه اسم "مجمع الكنيسة الشّرقيّة".





وجاء البابا بولس في الخامس عشر من شهر اغسطس عام 1967 بتعديل الدستور الرسولي من اسم "حكم الكنيسة الجامعة "الي مسمى" مجمع الكنائس الشرقية"، وأوكل إليه مهمّة التّواصل مع الكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة، بهدف مساعدتها على صون تراثها وقوانينها، في سبيل التّكامل مع الكنيسة الجامعة، إلى جانب الكنيسة اللاتينيّة بتّراثها الليتورجيّ والتّعليميّ والرّوحيّ، وسائر التّقاليد المسيحيّة الشّرقيّة المختلفة؛ ثمّ منحه البابا بيوس الحادي عشر في الخامس والعشرين من مارس عام 1938، في الإرادة الرّسوليّة "كنيسة الله المقدّسة"، صلاحيّات واسعة.





وفي عهد البابا الراحل بولس السادس والبابا بولس الثاني، تم تحديد هذه الصّلاحيّات، بأن يمارس المجمع بحكم الشّرع، على الأيبارشيّات والأساقفة والإكليروس والرّهبان والرّاهبات والعلمانييّن من الطّقوس الشّرقيّة الكاثوليكيّة، والصّلاحيّات عينها التي لمجمع الأساقفة، ومجمع مؤسّسات الحياة المكرّسة ومنظّمات الحياة الرّسوليّة، ومجمع التّربية الكاثوليكيّة، على الأبرشيّات والأساقفة والإكليروس والرّهبان والرّاهبات والعلمانيّين من الطقس اللاتينيّ.



