جروس يقترب من تدريب أهلي جدة السعودي





كشفت تقارير صحفيةلسعودية أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بات قريبًا من العودة لتدريب نادي أهلي جدة.





وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الأهلي فتحت خط مفاوضات بشكل رسمي مع المدرب السويسري كرستيان جروس، والذي سبق له تدريب الفريق، والمدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي كورنثيانز البرازيلي ومدرب الوحدة السعودي في الموسم الماضي.





وكشفت الصحيفة أن مسؤولي النادي يفاضلون حاليًا بين المدربين عن طريق عدة اجتماعات، وخلال مفاوضاتهم هناك سهولة أكبر في إقناع كرستيان جروس المدرب السابق للفريق خصوصًا وأنه لا يتواجد حاليًا على رأس أي عمل تدريبي بعد مغارته لتدريب نادي الزمالك المصري





بينما ما تزال المفاوضات قائمة مع المدرب البرازيلي كاريلي الذي لم يرد حتى الآن على عرض إدارة الأهلي بشكل نهائي سواء بموافقته أو رفضه للعرض الأهلاوي.