كهربا اللاعب رقم "13" الذي ينتقل من الزمالك إلى الأهلي

اقترب النادي الأهلي من إنهاء التعاقد بشكل رسمي مع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم نادي الزمالك السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





قصة كهربا مع الزمالك وإقترابه من الأهلي

وبدأت قصة كهربا مع الزمالك حين تمرد اللاعب على النادي خلال فترة الراحة في منتصف الموسم ليفرض عليه النادي غرامات مالية ضخمه ثم ينتقل اللاعب إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وانتهت إعارة كهربا مع ديسبورتيفو أفيس ليعود اللاعب إلى القاهرة منذ ساعات قليلة استعدادا لتوقيع عقود انضمامه إلى نادي الزمالك.





كهربا يكمل عهد لاعبين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي

ولم يكن كهربا هو أخر اللاعبين الذين رحلوا عن الزمالك لينضموا إلى الأهلي بل سيكمل اللاعب عهد 12 لاعب سبقوه في هذه الخطوة.





ويستعرض موقع "الفجر" اللاعبين الذين انتقلوا من الزمالك إلى الأهلي كالآتي:

1- رضا عبد العال: انتقل من الزمالك إلى الأهلي في نهاية موسم 1992–1993 مقابل رقم قياسي في هذا الوقت وصل إلى 625 ألف جنيه.





2- مجدي طلبه: انتقل من الزمالك إلى الأهلي في منتصف التسعينات ولكنه لم ينتقل من نادي الزمالك بشكل مباشر بل عن طريق نادي فاماجوستا القبرصي.





3- إسلام الشاطر: انتقل إلى الأهلي في موسم 2004 قادما من نادي الزمالك ولكن عقب قضاء فترة إعارة مع نادي الاتحاد السكندري.





4- نادر السيد: انضم إلى النادي الأهلي في موسم 2006 نظرا لوجود طموح لديه لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر.





5- طارق السعيد: انتقل إلى الأهلي في صيف 2006 في صفقة انتقال حر.





6- محمد صديق: انتقل للأهلي أيضا في موسم 2006-2007 قادما من نادي الزمالك بشكل مباشر.





7- معتز إينو: انتقل اللاعب إلى الأهلي في موسم 2007 قادما من نادي الزمالك بشكل مباشر.





8- هاني العجيزي: انتقل إلى النادي الأهلي في موسم 2008 قادما من نادي بلدية المحلة بعد أن خاض تجربة مع الزمالك في البداية.





9- جمال حمزه: وانضم للأهلي في موسم 2009 قادما من رحلة احتراف في نادي ماينز ولكنه لم يستمر مع المارد الأحمر سوى 10 أيام فقط.





10- صبري رحيل: انضم إلى النادي الأهلي في موسم 2013 قادما من نادي الزمالك بشكل مباشر واستمر مع الفريق حتى عام 2019 ثم انضم إلى الاتحاد السكندري حاليا.





11- مؤمن زكريا: انضم إلى الأهلي في صفقة مفاجأه للجميع في موسم 2015 عقب انتهاء إعارته مع نادي الزمالك.





12- أحمد حمودي: وانتقل إلى الأهلي في موسم 2017 قادما من نادي الباطن عقب قضاءه لفترة مع نادي الزمالك.





وسيكون محمود كهربا هو اللاعب رقم 13 الذي سينضم إلى النادي الأهلي بعد أن لعب لنادي الزمالك.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري الممتاز.





ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.



