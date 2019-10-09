القائم بأعمال السفارة السورية بالقاهرة: تركيا تمارس أبشع أنواع التوحش ضد شعبنا
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:09 م
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داليا الحسين
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قال السفير بسام درويش، القائم بأعمال السفارة السورية بالقاهرة إن تركيا تمارس أبشع أنواع التوحش ضد الشعب السوري، مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري حارب الإرهاب وداعميه منذ أكثر من 8 سنوات، وسقط عدد كبير من الشهداء؛ لأنهم دافعوا عن أراضيهم.
وأضف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الجيش السوري يقود معارك في إدلب لتخليص المدينة من المرتزقة الأجانب الإرهابين الذين يأتون من 100 دولة، معقبًا: "وزير الخارجية وليد العلم قال عنها أكبر بؤرة لتجمع الإرهابيين في العالم، ولدينا ثقة أن الجيش السوري سينتصر وسيعد كل شبر من أراضي سوريا إلى السيادة السورية".
وتابع القائم بأعمال السفارة السورية بالقاهرة: "رغم وحشية تركيا ونظامها وما تقوم به في بلادنا، نحن صامدون، واستعدنا أراضي كثيرة وسوف نستعيد الباقي بكل تأكيد"، لافتًا إلى أن "أردوغان" يستخدم العناصر الإرهابية في "أدلب"، ليواجه بهم السوريين الأكراد.
وشدد "درويش" على أن الجيش السوري متأهب وسيدافع عن كل الأراضي السورية، متابعًا: "كل جندي سوري يحارب الإرهاب في سوريا هو يحارب عن الإنسانية مثل الجيش المصري العظيم الذي يحارب الإرهاب في سيناء".
وأكمل: "تركيا تستخدم العناصر الإرهابية لزجها في مصر وليبيا وسوريا، والجيش السوري يقف مع الجيش المصري، وكلنا في خندق واحد".
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