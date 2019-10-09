ميسي يرد بقوة على أنباء رفضه التعاقد مع جريزمان





قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بالرد على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول إنزعاجه من تعاقد النادي مع الفرنسي أنطوان جريزمان.





تصريحات ميسي بشأن تعاقد برشلونة مع جريزمان





وقال ميسي في لقاء صحفي أجراه اليوم بشأن التعاقد مع جريزمان: "ليس صحيحًا أنني لم أكن أريد جريزمان، سوف يتكيف هنا فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم".





تعاقد برشلونة مع جريزمان





وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد.





ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.



