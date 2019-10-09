ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يرد بقوة على أنباء رفضه التعاقد مع جريزمان

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:59 م
Advertisements
ميسي يرد بقوة على أنباء رفضه التعاقد مع جريزمان
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بالرد على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول إنزعاجه من تعاقد النادي مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

تصريحات ميسي بشأن تعاقد برشلونة مع جريزمان

وقال ميسي في لقاء صحفي أجراه اليوم بشأن التعاقد مع جريزمان: "ليس صحيحًا أنني لم أكن أريد جريزمان، سوف يتكيف هنا  فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

تعاقد برشلونة مع جريزمان

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد.

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
2
x
18:30
3
إذربيجان
ألمانيا
2
x
20:45
2
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status