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النجم الساحلي: الأهلي فريق عريق.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:50 م
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النجم الساحلي: الأهلي فريق عريق.. وهدفنا التتويج بدوري الأبطال
الأهلي والنجم
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الفجر الرياضي
 
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حرص مودة بوعزة، مندوب نادي النجم الساحلي التونسي، على التعليق على قرعة دور المجموعات التي أجريت اليوم بأحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، والتي أسفرت عن وقوع النجم مع الأهلي في مجموعة واحدة .

 

وقال بوعزة على هامش تواجده في قرعة دوري الأبطال:" الأهلي فريق عريق ومعروف على الساحة الإفريقية ببطولاته وألقابه التي حققها، وبلا شك فإن المجموعة الثانية التي تضم الأهلي والنجم الساحلي و بلاتينيوم الزيمبابوي، والهلال السوداني تفرض على أي فريق فيها العمل بقوة من اجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

 

وتابع مندوب الفريق التونسي:" كل الفرق التي تأهلت قوية وصاحبة تاريخ جيد، والفريق الذي يسعى إلى اللقب لا يهمه هوية المنافس، وعموما نحن سعداء بوجودنا في المجموعة الثانية التي تضم فريقين عربيين معنا خاصة أننا نجيد اللعب معهم".

 

واختتم بوعزة تصريحاته قائلا:" فريق النجم الساحلي، يسعى للمنافسة على اللقب رغم صعوبة ذلك مع وجود باقي الفريق المرشحة للتتويج باللقب" .

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