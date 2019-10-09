كيف سيكون تشكيل الأهلي بعد اقتراب التعاقد مع كهربا في يناير ؟

اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي افيس البرتغالي من الانتقال إلى النادي الاهلي المصري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم خط الهجوم في صفوف القلعة الحمراء.





وكان قد رحل كهربا عن نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي بعد أزمته مع مرتضى منصور رئيس النادي، ومن المتوقع أن ينضم كهربا إلى النادي الاهلي بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع الفريق البرتغالي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" كيف سيكون تشكيل النادي الأهلي بعد التعاقد مع كهربا في يناير.





التشكيل المتوقع للنادي الأهلي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي.





خط الدفاع : محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول.





خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات (رمضان صبحي / محمود كهربا) - اقفشة.





خط الهجوم : جونيور أجايي.





وسيكون الثنائي رمضان صبحي وكهرباء في نفس المركز وهو الجناح اليسار أمام علي معلول، وأيضا يمكن الاستفادة من كهربا في مركز المهاجم الصريح كما كان يلعبها مع كوبر مدرب منتخب مصر السابق.





وأيضاً يمكن أن يلعب فايلر مدرب الأهلي برمضان صبحي كجناح يمين كما لعبها أمام فريق اسوان في اللقاء الماضي وإراحة حسين الشحات، والدفع بكهربا في مركز الجناح الأيسر.





يذكر أن تاني الأهلي يحل في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفريق ثلاث انتصارات في بداية البطولة على حساب الثلاثي ( الإنتاج الحربي - سموحة - أسوان).