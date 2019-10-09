بعد قرعة دوري الأبطال.. ماذا يفعل الأهلي في ضربة البداية بدور المجموعات ؟

أقيمت منذ قليل مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ودور ال32 مكرر لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، بالعاصمة المصرية القاهرة.









وأسفرت قرعة دور المجموعات بدور الأبطال عن مجموعة نارية للنادي الأهلي، الساعي لتحقيق لقبه التاسع في مسيرته بعد غياب دام لأكثر من 6 أعوام عن التتويج باللقب.









وشارك في سحب القرعة كل من أحمد حسن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومحمد شوقي مدرب المنتخب الوطني الأوليمبي.









وجاء النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية لكونه من التصنيف الأول والتي ضمت مجموعته كل من "النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتنيوم ستارز الجنوب إفريقي".





ويشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر الأهلي حامل لقب الدوري العام، والزمالك وصيف البطولة المحلية وحامل مسابقة كأس مصر.









وينتظر الزمالك، إعادة مباراته أمام جينراسيون فووت السنغالي، يوم 24 من الشهر الجاري، حسب تعليمات الكاف، بعد رفض الأخير نقل مباراته أمام الأبيض لملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث تم وضع الثنائي المذكور سلفا بالتصنيف الثاني للقرعة.





ويرغب الأهلي تحت قيادته السويسرية الجديدة، في المنافسة وحصد اللقب الغائب عن خزائن المارد الأحمر لأكثر من 6 أعوام، بالإضافة لمحو الخروج المهين بالبطولة السابقة بعد الهزيمة من صن داونز بطل جنوب إفريقيا بخماسية مقابل هدف وحيد، بمجموع لقائي الذهاب والعودة لدور الربع نهائي.









ونجح المارد الأحمر، في التأهل لدور المجموعات عقب التغلب على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة "13-0" بمجموع لقائي ذهاب وعودة للدور التمهيدي، ثم الإطاحة بفريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بنتيجة "6-0" بمجموع لقائي ذهاب وعودة الدور ال32 للبطولة.









ويعد دور المجموعات هو دور حديث الولادة تم إدخاله منذ تعديل الاتحاد الإفريقي "كاف" نظام البطولة في عام 1997، ومنذ بدايته لم يشارك الأهلي في 7 مرات فقط بدور المجموعات وهي أعوام "1997- 1998- 2003- 2004- 2009- 2014-2019"، حيث جاءت عدم مشاركته لعدم دخوله أو سواء خروجه قبل بداية دور المجموعات.









ويرصد "الفجر الرياضي" ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بدور المجموعات على مدار تاريخه من خلال التقرير الآتي:-





لعب الأهلي في مسيرته 16 مواجهة إفتتاحية بدور المجموعات، نجح خلالها بالفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، فيما تلقى الهزيمة 4 مرات.





1- "الفوز"

نجح الأهلي في الفوز بسبع مواجهات بافتتاح دور المجموعات كانت كالآتي، "شتونيج ستارز الغاني، بترو أتليتكو الأنجولي، الرجاء المغربي، الهلال السوداني، الزمالك "مرتين"، فيتا كلوب الكونغولي".









2- "التعادل"

تعادل الأهلي في 5 مواجهات بافتتاح مباريات بدور المجموعات كانت كالآتي، "هارتلاند النيجيري، الوداد المغربي، الزمالك، زناكو الزامبي، الترجي التونسي".









3- "الهزيمة"

تلقى المارد الأحمر طوال مسيرته في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 4 هزائم كالآتي، "هارتس أوف أوك الغاني، جان دارك السنغالي، الصفاقسي التونسي، زيسكو الزامبي".









4- "أرقامه بدور المجموعات"

أول فوز: شتونيج ستارز الغاني.

أول تعادل: هارتلاند النيجيري.

أول هزيمة: هارتس أوف أوك الغاني.

أخر فوز: فيتا كلوب الكونغولي.

أخر تعادل: الترجي التونسي.

أخر هزيمة: زيسكو الزامبي.

أحرز: 23 هدف.

استقبل: 17 هدف.

أكبر هزيمة: زيسكو الزامبي 3-2.

أكبر تعادل: الوداد المغربي 3-3.

نتائج اخر ثلاثة نسخ سابقة: التعادل أمام زناكو الزامبي سلبيا 2017، ثم التعادل مع الترجي التونسي سلبيا 2018، قبل أن يفوز على فيتا كلوب بهدفين دون رد بالبطولة السابقة.



