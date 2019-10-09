عاجل - مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب إجراء قرعة البطولة مساء اليوم.





وكشف الكاف خلال حفل القرعة الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر عن مواعيد المباريات الست للأندية التي تشارك في دور المجموعات.





وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات :-





المباراة الأول ستكون 19 و30 نوفمبر





المباراة الثانية 6 و 7 سبتمبر





المباراة الثالثة 27 و 28 ديسمبر





المباراة الرابعة 14 و15 نوفمبر





المباراة الخامسة 21 و 22 فبراير





المباراة السادسة 6 و 7 مارس.



