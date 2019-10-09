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عاجل - مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:52 م
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عاجل - مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الاهلي
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علي نبوي
 
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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب إجراء قرعة البطولة مساء اليوم.

وكشف الكاف خلال حفل القرعة الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر عن مواعيد المباريات الست للأندية التي تشارك في دور المجموعات.

وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات :- 

المباراة الأول ستكون 19 و30 نوفمبر

المباراة الثانية 6 و 7 سبتمبر 

المباراة الثالثة 27 و 28 ديسمبر 

المباراة الرابعة 14 و15 نوفمبر 

المباراة الخامسة 21 و 22 فبراير 

المباراة السادسة 6 و 7 مارس.

وجاءت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي :-

- المجموعة الأولي: مازيمبى الكونغولي -  الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي زيسكو الزامبي أول أغسطس الأنغولي

- المجموعة الثانية: الأهلى المصري النجم الساحلي التونسي الهلال السوداني بلاتينيوم الزيمبابوي

- المجموعة الثالثة: الوداد المغربي صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي

- المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي الرجاء البيضاوي المغربي فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري

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