مجموعة نارية لصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:47 م
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أحمد عصام
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أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ قليل في إحدى الفنادق الكبرى في مصر، حيث أسفرت القرعة عن مجموعات نارية في تلك الدور من البطولة خاصة للنادي الأهلي المصري.
وكان نادي الترجي الرياضي التونسي قد نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في اخر نسختين من البطولة، حيث توج باللقب في الموسمين الماضيين على حساب ناديي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي.
وجاءت مجموعة فريق صن داونز الجنوب افريقي كالتالي :-
- المجموعة الثالثة
اتحاد العاصمة الجزائري / الوداد البيضاوي المغربي / بيترو أتليتكو الانجولي / صن داونز الجنوب افريقي.
وينتظر نادي الزمالك مباراته أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 اكتوبر من أجل تحديد المتأهل لدور المجموعات، وسوف ينتقل الفريق الخاسر من تلك المواجهة إلى دور ال32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وجاءت قرعة باقي المجموعات في دوري أبطال أفريقيا :-
- المجموعة الأولى
بريمير اجوستو الانجولي / مازيمبي الكونغولي / الفائز من الزمالك وجينرايسون فوت / زيسكو الزامبي.
- المجموعة الثانية
النجم الساحلي التونسي / الاهلي المصري / بلاتينيوم / الهلال السوداني.
- المجموعة الرابعة
الرجاء المغربي / الترجي الرياضي التونسي / فيتا كلوب الكونغولي / شبيبة القبائل الجزائري.
ويسعى النادي الأهلي لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ سنوات طويلة، حيث نجح في الوصول للمباراة النهائية مرتين ولكنه خسر اللقب خلال النسختين.
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