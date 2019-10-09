بعد إجراء قرعة الأبطال.. ماذا يفعل الأهلي في دور المجموعات ؟

انتهت مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي والتي كانت تترقبها جميع فرق القارة السمراء على رأسها الأهلي الذي يسعى للمنافسة بقوة وشراسة على لقب الأميرة السمراء.





ووقع الأهلي في المجموعة الثانية برفقة الصفاقسي التونسي والهلال السوداني وبلاتونيوم ستارز الزيمبابوي.





ويقدم الأهلي مستويات أكثر من رائعة منذ تعاقده مع السويسري رينيه فايلر، حيث تمكن من التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على كلا من اطلع بره الجنوب سوداني وكانو سبورت الغيني. أما على المستوى المحلي، فيحتل الأهلي صدارة جدول الدوري في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات خاضها حتى الآن أمام كلا من سموحة ومصر المقاصة وأسوان وحصد فيهم الثلاث نقاط كاملة.









يعتبر رمضان صبحي نجم الفريق هداف الفريق والبطولة برصيد 3 أهداف ومتساوي مع عبد الله السعيد نجم براميدز وصاخب المركز الثاني في جدول هدافي الدوري. ويرصد الفجر الرياضي تاريخه في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وعدد المرات التي تأهل لها وعدد المرات التي تم اقصاؤه من دور المجموعات.





تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي للمرة الـ 11 في تاريخه من أصل 16 مشاركة منذ نسخة 1999.





- تمكن الأهلي من تخطي وعبور مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا 11 مرة، حيث تجاوز عقبة دور المجموعات في نسخ 2001 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2013 و2017 و2018 و2019.





تمكن الأهلي من الفوز السادس في تاريخه في دوري المجموعات بعد الفوز في النسخة الماضية على شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، كما سبق وأن فاز على كل من شباب بلوزداد الجزائري في 2001 وإنييمبا النيجيري في 2005 وأسيك ميموزا الإيفواري في 2007 والقطن الكاميروني في 2017 وكمبالا سيتي الأوغندي في 2018.





تأهل الأهلي في الموسم الماضي للمرة الثالثة في مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا دون تحقيق الفوز خارج ملعبه.





لم يفشل الأهلي فى تجاوز دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا سوى في 5 مرات، أعوام : 1999 و2000 و2002 و2011 و2016.