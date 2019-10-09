خالد عكاشة: "غزو تركيا لسوريا يوم أسود على العرب"

Advertisements

قال العمد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، إن هناك غزوًا عسكريًا تركيا للأراضي السورية الآن، معقبًا: "هذا يوم أسود حقيقي على العرب، اليوم أحد أشكال الحصاد لـ9 سنوات من الاحتراب والاقتتال الداخلي، وتآمر الكثير من الدول على سوريا".



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الدول العربية من الممكن أن تفعل الكثير تجاه هذا العدوان التركي على الأراضي السورية، وهذا الأمر ممكن من خلال توحيد الموقف العربي تجاه سوريا، والعمل على استعادة مقعد سوريا في مجلس الجامعة العربية، وتوجيه كلمة عربية واحدة لرفض هذا الاحتلال التركي، معقبًا: "من المرشح عودة سوريا لمقعدها في جماعة الدول العربية قريبًا".



وأشار إلى أن هناك خطة لتغير ديمغرافي هائل في سوريا، وهذا قد يؤدي إلى عملية حروب أهلية في سوريا، ويطيل أمد الأزمة السورية لعشرات السنوات المقبلة، مضيفًا أن القوى الدولية الكبر تستطيع أن تلجم وتحجم الكثير من القدرات التركية، وتحاصر الخسائر في أدنى مستوياتها،



ولفت إلى أن هناك عقوبات دولية يتم صياغتها ضد تركيا الآن، لافتَا إلى أن تركيا ليست في أفضل أحوالها، واحتلالها لسوريا هي محاولة للهروب من مشاكلها إلى الأمام.





