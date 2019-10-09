فلسطين تطالب بالدعم العربي للانضمام إلي اتحاد البريد العالمي

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية الدكتور أسحاق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وابدي الجانب الفلسطيني رغبته في الحصول على الدعم العربي للانضمام إلى اتحاد البريد العالمي، وكذلك تطرقت المباحثات إلى نظام إدارة البعائث البريدية من مصر إلى فلسطين.





وتم مناقشة توفير التدريب من خلال معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ودعم الاشقاء في فلسطين في تنظيم قطاع الاتصالات، والاطلاع على التجارب المصرية الرائدة في هذا المجال، وكذلك التعاون في مجال الابداع التكنولوجي وريادة الاعمال، فضلا عن دعم الجانب الفلسطيني في المحافل الدولية ذات الصلة خاصة في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الاتصالات الراديوية؛ حيث أكد طلعت على مساندة الاشقاء الفلسطينيين، وتوفير الدعم اللازم على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأكد طلعت على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وفلسطين على كافة الاصعدة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومن جانبه اوضح الجانب الفلسطيني تقديره للتجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ضوء زيارة الوزير الفلسطيني لمصر في نهاية يوليو الماضي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.





وأبدى الوزير الفلسطيني اعجابه بنموذج عمل البريد المصري ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، فضلا عن التطور الذي تم تحقيقه على مستوى تنظيم الاتصالات.





وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على رغبتهما في صياغة أوجه التعاون في إطار مذكرة تفاهم مشتركة يقوم الوزيران بالتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.





هذا ويأتي اللقاء في إطار زيارة الوزير الفلسطيني إلى مصر ضمن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.