"بن سلمان" ينتصر للمرأة السعودية.. قرارات جريئة لتحريرها من القيود

دائمًا ما ينتصر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، للمرأة، حيث شهدت المملكة، عدة قرارات تستهدف تحرير المرأة السعودية من القيود والتقاليد القديمة، منها؛ تمكينها بالسكن في المرافق السياحية دون محرم، فضلًا عن إلغاء شرط حصول السيدات على موافقة ولي الأمر، عند السفر.

السكن في المرافق السياحية دون محرم

وفي ظل القرارات التي تشهدها السعودية لتحرير المرأة من القيود والتقاليد، قررت المملكة، تمكين المرأة من السكن في المرافق السياحية دون محرم، شريطة تقديمها أصل إثبات الهوية إلا إذا كانت رفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات هذا القريب.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، وافق مؤخرًا على إمكانية سكن المرأة في مرافق الإيواء السياحي من دون محرم.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، أشار إلى أن الشرط الوحيد هو تقديم المرأة أصل إثبات الهوية، وهي الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، والإقامة لغير السعوديات، والي جانب إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

ونقلت "عكاظ" عن أحمد الخطيب قوله: "على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت رفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها".

واشترطت الهيئة، إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن رفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلبًا إلزاميًا في السابق، ويشمل السعوديين المقيمين، والزائرين الأجانب، والسياح.

سفر المرأة دون ولي أمر

وسابقًا، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

وكانت الحكومة السعودية، قد أجرت تعديلات نشرت تفاصيلها في الأول من أغسطس الماضي، في الجريدة الرسمية، على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدينة والعمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة.

وتضمنت التعديلات على نظام وثائق السفر، "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية"، متيحا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة للنظام، منح الحقوق ذاتها للذكور والإناث بشأن حرية السفر إذا تجاوزوا 21 عاما، وأن "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

شروط سفر المرأة عند بلوغها 21 عاما

وأعلنت إدارة الجوازات بالمملكة لائحتها التي اشتملت على بندود القرار الخاص بسفر المرأة السعودية دون موافقة ولي الأمر، والذي أيده مجلس الوزراء وعلى رأسهم الملك السعودي، وذلك في الثاني من شهر أغسطس لعام 2019، والذي ورد فيه إن موافقة ولي الأمر على سفر المرأة تكون لمن هي دون سن 21 عاما، فيما صرحت أن "سفر النساء ممن هم أقل من سن الـ21 سنة يُشترط أن يتم بموافقة الولي".

واستثنت اللائحة من شروط موافقة الولي " النساء المتزوجات والمبتعثة للدراسة في الخارج"، وذلك بشرط وجود ما يثبت هذا في وزارة التعليم، واستثنت أيضا الموظفة التي تشارك في مهمات رسمية في الخارج بشرط إحضار خطاب من مراجعهم.

ويحق للأم تولي أمور أطفالها ممن هم دون 21 عاما إذ يحق لها أن توافق على سفرهم من عدمه وذلك في حالة وفاة الأب، ويجوز للحاضن أو الحاضنة بالمملكة استخراج الجواز والسفر بالأبناء في سن الحضانة أو التصريح له.

قرارات أخرى

ومؤخرًا، تم إقرار مجموعة من القرارات التي تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة السعودية منها إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية، وتسلم الزوجة نسخة من عقد الزواج وتوافق على الزيجة بنفسها وأن تتولى الولاية على أبنائها في حالة الطلاق، والتعامل مع الجهات الحكومية فيما يخصهم.