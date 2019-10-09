"الأرصاد" تكشف عن توقعات طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

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قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ما بين درجة أو درجتين على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجه البحري، وسيعم الانخفاض كافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من الغد بإذن الله، لذلك تتقدم هيئة الأرصاد بدعوة لجميع المصريين بالاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع، وزيارة الأماكن السياحية التي يأتي إليها سياح من كافة أنحاء العالم.



وتابع "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن درجة الحرارة ستنخفض بصورة أكبر على شمال سيناء، والساحل الشمالي الشرقي وستصل لـ28 درجة مأوية، وهذا يؤكد أن الأجواء ستكون معتدلة جدًا في هذه المناطق، أما درجة الحرارة على القاهرة فستصل لـ33 درجة مأوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مأوية، والرطوبة للأسف الشديد مرتفعة، وهذا سيؤدي لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر.



وأشار إلى أن الجو رائع جدًا، وهذا من أهم سمات فصل الخريف، مشيرًا إلى أن ارتفاع الموج في البحر الأبيض سيتراوح ما بين متر لمتر ونصف، وهذا يعني أن البحر الأبيض سيكون صالح لكافة الأعمال البحرية، وارتفاع الموج في البحر الاحمر ما بين مترين لمترين ونصف، وهذا يعني أن أغلب ساعات اليوم حالة البحر معتدلة، وأحيانًا تكاد تكون مضطربة مع زيادة سرعة الرياح.

