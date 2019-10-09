إصابة 3 طلاب في انقلاب "توك توك" ببني سويف

شهد طريق ترعة الجيزاوية، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب "توك توك" نتج عنه إصابة 3 طلاب، أثناء عودتهم من الدروس الخصوصية، لمنزل أسرهم بقرية "الحمام" التابعة لمركز ناصر، شمال بني سويف.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، بطريق ترعة الجيزاوية، إثر إنقلاب توك توك، ما أدى لإصابة 3 طلاب، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى ناصر العام.





وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة، كل من: عبد الرحمن عصام رمضان، 15 سنة، بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وشيماء حمدى سعيد، 15 سنة، طالبة، بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وسالمة حمدى حميدة، 16 سنة، طالبة، بإشتباه مابعد الإرتجاج، جميعهم يقيمون قرية الحمام، بمركز ناصر.





وبسؤال أهليتهم، أقروا بأن ابنائهم كانوا عائدين من الدروس الخصوصية، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة.









ومن جهة أخرى، تكثف وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة إهناسيا ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة إقدام شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، على التخلص من حياته، بمنزل أسرته بقرية "المسيد الأبيض" التابعة لدائرة المركز.





كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من إحدى أسر قرية "المسيد الأبيض" التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على نجلهم جثة هامدة، داخل غرفة نومه بمنزل الأسرة.





وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "رضا ع.ع" 15 عامًا، بدون عمل، وتم استدعاء سيارة إسعاف، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.



