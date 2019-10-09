"إشادة من الإيكادو".. الطيران المصري يحتل المركز الأول عربيًا وإفريقيًا

أظهر البيان الصادر عن وزارة الطيران، مراجعة القوائم والحسابات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث أوضحت الأرقام تحقيق نتائج مرضية وإيجابية في ميزانيات جميع الشركات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي خاصة وأنه تم البدء في تفعيل مشروع إعادة هيكلة ودمج بعض شركات مصر للطيران، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعظيم الايرادات وترشيد النفقات وأظهر نتائج طيبة وملموسة.

النجاح الكبير الذي حققته الشركة، جاء نتيجة المتابعة المستمرة لسير العمل وكذلك الاستمرار في تطوير المعدات والمنشآت والاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله لتحسين مستوى الأداء، بما يتواكب مع النمو المستمر الذي تشهده صناعة النقل الجوي، والعمل على مضاعفة أسطول الشركة خلال الفترة القادمة لكي يتناسب مع حجم ومكانة الشركة الوطنية مصر للطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.

الإيكادو يفخر بالنجاح الكبير

في السياق ذاته أشاد الدكتور برنارد اليو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والدكتورة فانج ليو أمين عام المنظمة، بما شهده قطاع الطيران المدني المصري من طفرة كبيرة، شملت التطوير بجميع المطارات المصرية، وتحديث منظومة الملاحة الجوية، والمسارات الجوية بالإضافة إلى خطة تحديث أسطول شركة مصر للطيران.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بفعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والتي عقدت مؤخرًا بمقر المنظمة بمونتريال بكندا والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ 5 من أكتوبر.

كما قدم رئيس المنظمة والأمين العام التهنئة لوزير الطيران على فوز مصر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وحصولها على المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في انتخابات المجلس، ما يعكس ثقة وتقدير منظمة (الإيكاو) لدور مصر وجهودها في دعم قضايا صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، كما يأتي تعزيزًا لدورها المحوري للنهوض بتلك الصناعة والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد العالمي.

كذلك الاعتراف بجهود وزارة الطيران المدني المصري في دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدني بامتثالها لكل قواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة بجانب تبنيها لجميع المبادرات الصادرة عن الإيكاو وتدعيم جميع الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية سلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.

إشادة برلمانية

في الوقت ذاته تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتحية للوفد المصري برئاسة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بعد نجاحه في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وقال صدقي إن الوفد المصري استطاع أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت ضمن فعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والتي عقدت بمقر المنظمة بمونتريال، وأضاف أن قطاع الطيران في عهد الرئيس السيسي شهد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة خاصة في مشروعات البنية الأساسية وإنشاء عدد من المطارات الجديدة وتحديث أسطول مصر للطيران.

وكانت نتائج الانتخابات قد أسفرت على حصول مصر على المركز الأول عربيًا وأفريقيا بـ(154) صوتًا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن وفد وزارة الطيران المدني المصري الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو يضم الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم.

كما يضم مجلس المنظمة 36 عضوًا من بين 193 دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات الفئة الأولي تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية منها مصر فتضم الدول التي لها تقدم أكبر الإسهامات في مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.