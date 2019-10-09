احمد السعدني يصف آدم النحاس في شبر ميه "بالموهوب"(صور)





ووصلت الحلقة الاولى "لتريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاحداث الغير متوقعه به، و تفوق مسلسل "شبر ميه" علي الكثير من المسلسلات من خلال ابطال العمل والادوار الثانية وكل طاقم العمل حيث استحق ان يكون تريند.





والجدير بالذكر أن مسلسل" شبر ميه" من انتاج "سينرجي" و"سيلميدا" وشارك في بطولته احمد السعدني ،مراد مكرم، نجلاء بدر ،محمد علي رزق، ندي موسي، رجاء الجداوي، انعام سالوسه والطفل ادم النحاس واخرون ومن تأليف شريف بدر الدين واخراج طارق رفعت.



و يهتم المسلسل بقضايا كثيرة تخص الاسرة المصرية وتحدث عن ثلاث رجال لكل منهم شخصيته الخاصة مثل احمد سعدني الشاب الذي لا يريد الزواج ومراد مكرم الذي ظهر في دور شخص لا يتحمل المسؤلية ودخل علاقة اخري دون النظر لاولاده والاهتمام بهم اما الشخص الثالث " محمد علي رزق" الذي تشقلب حاله بعد وفاه زوجته وقرر بعدها الاعتناء بابنته الوحيدة ويدخل من اجلها الكثير من الصراعات



نشر الفنان الشاب احمد صلاح السعدني صور تجمعه بالطفل "ادم النحاس" على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" حيث وصفه بالطفل الموهوب بعد عرض اولى الحلقات من المسلسل الذي نال اعجاب الكثير من المشاهدين.