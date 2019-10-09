رونالدو يحاول إقناع نجم برشلونة بالإنتقال ليوفنتوس

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الاسباني عن مفاجأة مدوية بخصوص محادثات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، لضمه لصفوف اليوفي.





وقال "راكيتيتش" في تصريحات لصحيفة " 24SATA" الكرواتية: " في الصيف كريستيانو رونالدو اتصل بي شخصيا، وأكد لي أن الجميع في غرفة ملابس يوفنتوس يريدون أن أنضم إليهم، ولكن البرسا طلب من اليوفي 50 مليون يورو، وفشلت الصفقة واستمريت مع النادي الكتالوني".





وأضاف: " في الصيف تحدثت مع بارتوميو وميسي، عرف الجميع ان لدي خيارات للرحيل، لم يكن سرًا، ما زلت أريد الافضل للبارسا، ولكن اريد أن اقاتل، من أجل الفريق، انا مستعد للذهاب إلى الميدان عندما يحتاجون إلي، لكن اذا رأيت أن لا شيء تغير، فسوف يتعين علينا الجلوس والتحدث".





وأكمل تصريحاته: "لا أعرف ماذا سيحدث، ولكن وضعي صعب، أرغب في اللعب، وليس فقط أن أكون جزءا من الفريق، سأبذل قصارى جهدي لتغيير الأشياء في مباريات قادمة، لدي عامين في عقدي، ليس هناك مكان افضل من البارسا، هو افضل ناد في العالم، لكن اريد ان العب، ولا اريد ان اتجول في المدينة وعلى الشاطئ".



