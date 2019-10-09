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ميسي يطلب رحيل مدافع برشلونة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:50 م
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ميسي يطلب رحيل مدافع برشلونة
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك لاعب جديد في صفوف نادي برشلونة الإسباني، يقترب من الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن جيان كلير توديبو مدافع برشلونة قريب من الرحيل عن صفوف البرسا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب صعوبة مشاركته في ظل اعتماد أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني على الثلاثي بيكيه ولينجليت ومن بعدهم صاموئيل أومتيتي.

وأوضح الموقع، أن ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز يرأن بأن توديبو لابد من أن يلعب بشكل أكبر وهذا يتطلب رحيله معارًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليحصل على دقائق لعب أكبر.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة ومتخلفًا بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.


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