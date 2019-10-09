عاصي الحلاني يشارك في مهرجان "عز ومجد بيروت في سباق الخيل"

وأضاف: سقط على يده اليسرى ثم ارتمى الحصان بكل ثقله على عاصب ضاغطاً على الرقبة والقفص الصدرى ثم غاب عاصب عن الوعب وتلك القصة رواها لنا الوليد ابنه حيث بدأ عاصي يستعيد وعيه في المستشفى بعد فترة وكان فاقداً للذاكرة ولا يدري ماذا حدث، وأول شئ قاله أين الوليد ؟ ثم سأل عن زوجته كوليت والاسرة.





من جانب آخر، يستعد الحلاني لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 داخل دار الأوبرا، وذلك في الثامن من شهر نوفمبر المقبلـ، ومن المقرر أن يقدم الحلاني باقة مميزة متنوعة من أجمل الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور ويعشقون سماعها بصوته.





وجدير بالذكر أن أغنية اضحكي للحلاني قد حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني وميكس وماستر محمد المقهور.

