حوار ميسي.. 7 تصريحات نارية وكذبة جريزمان ورسالة إلى نيمار ورده على ما يصفه بـ "الرب"

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة إلي إذاعة "RAC 1" الاسبانية اليوم الأربعاء، وأجاب على العديد من الأسئلة الهامة التي شغلت تفكير جمهور البرسا خلال الفترة الماضية، حول علاقته مع جريزمان، ومصير صفقة نيمار دا سيلفا، وحقيقة تدخله في استمرار فالفيردي مع النادي الكتالوني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز التصريحات في حديث الأرجنتيني ليونيل ميسي:-

" أريد ختام مسيرتي الكروية مع برشلونة"

تحدث "ميسي" عن فكرة رحيله عن برشلونة وقال: " فكرتي هي أن أبقى هنا دائما في برشلونة، كان الأمر هكذا دائما، ولم يتغير شيء، لا أريد مغادرة برشلونة وأريد انهاء مسيرتي هنا"

"إنها كذبة أنني لا أريد جريزمان في برشلونة"

نفي "ميسي" وجود خلافات مع زميله الفرنسي "جريزمان" بسبب عدم رغبته في انضمامه للبرسا وقال: "انها كذبة أنني لا أريد جريزمان، أتذكر تصريحاتي في أول مرة كان سيأتي فيها إلى البارسا، قلت انه احد افضل اللاعبين، ومرحب به، لم يسبق لي أن واجهت أي مشكلة معه، وهو موضع ترحيب في غرفة الملابس، كل ما يقال عن خلاف بيننا هو كذب".

"توقعت إنضمام نيمار لريال مدريد.. وباب برشلونة مفتوح أمامه"

أكد النجم الأرجنتيني أنه توقع رحيل "نيمار" لريال مدريد بعد فشل التعاقد معه الصيف الماضي وقال: "أعتقد أن نيمار نادم على رحيله، لقد كان مخطئا، وهو يعرف ذلك، اعتقدت انه في لحظة إن لم يأت نيمار إلى البارسا، فسوف يذهب إلى ريال مدريد، لأنه حقا كان يريد الرحيل"، موضحًا أن باب برشلونة مفتوح أمام عودته.

" لا أحب وصفي بـ الرب "

كشف ليونيل ميسي أنه لا يحب أن يصفه الناس بـ الرب وقال: "كم هو لطيف أن يقولوا أنك تفعل أمور لا يفعلها البشر، ولكن من المبالغ فيه جدا أن يقال أنك (الرب)، مثلا اطفالي بمثل عمرهم يسمعون هذه الكلمات ويحفظونها، وهذا سيء، أطفالي يسمونني (ليو ميسي) أو (فاموس ليو ميسي) وهذا أجمل".

" فكرت بالرحيل عن برشلونة بسبب قضية الضرائب"

أكد "ميسي" أنه تعرض لظروف صعبة للغاية في موسم 2013/14، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي وقال: "كان الأمر صعبا علي وعلى عائلتي، الناس لا يعرفون الحقيقة، يستمعون للصحافة التي ساعدت على نشر الاكاذيب، هذا كان سبب في ان كل شيء كان صعبا، ولحسن الحظ أطفالي كانوا صغار ولم يعرفوا"، مؤكدًا أنه فكر في الرحيل عن برشلونة ومغادرة إسبانيا بعد تلك الأزمة.

" استمرار فالفيردي مع برشلونة ليس قراري"

أكد "ميسي" أنه ليس له علاقة باستمرار "فالفيردي" مع برشلونة وقال: "بقاء فالفيردي ليس هو قراري، كما قيل، قرر النادي أن يستمر المدرب، وبالنسبة لي وبالنسبة لغرفة الملابس بأكملها، فهذا فرح، نحن نسانده، ونريده، كما حدث مع لويس انريكي عندما كنا نريده، أو مع أي مدرب آخر للبارسا، من قبل".

"فوجئت بتصريحات بيكيه ضد إدارة برشلونة"

انتقد ميسي زميله بيكيه بسبب تصريحاته ضد الإدارة وقال: "لقد فوجئت بما قاله بيكيه بعد مباراة خيتافي (انتقاد مجلس الإدارة)، هو شخص كان في هذا النادي لسنوات عديدة، ويعرف كيف يتعامل مع القضايا، بصراحة بالنسبة لي ما كنت سوف أفعل ذلك، لأننا سوف نكبر كرة الأزمة، في وقت لا يناسبنا كغرفة ملابس، ولكنه هو هكذا، يقول ما يشعر به".