إستعدادا للرئاسية الثانية.. تعليق الدروس بالمدارس الابتدائية و الاعدادية والمعاهد العمومية

قررت وزارة التربية تعليق الدروس، بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد العمومية، كامل يوم السبت 12 اكتوبر الجاري، على أن تستأنف بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة يوم الاثنين 14 اكتوبر 2019.





ويتنزّل هذا الاجراء حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الاربعاء، في اطار الاعداد لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، وعملا على توفير الظروف المناسبة بالمؤسسات التربوية لحسن سير الاستحقاق الانتخابي.





ويذكر بأن الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيتمّ إجراؤها يوم الأحد 13 أكتوبر 2019، وسيكون التنافس بين كل من قيس سعيّد ونبيل القروي، الفائزين بالدور الأول من الإنتخابات الرئاسية.