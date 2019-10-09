قسد تطلب من واشنطن فرض منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية بسوريا
طالبت قوات سوريا الديمقراطية، من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، بفرض منطقة حظر طيران وقف الهجمات التركية في شمال شرق سوريا.
وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
منذ قليل، بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز
عربية، في خبر عاجل لها.
تهديدات تركية
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ،
في وقت سابق، عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.
وكانت تركيا هددت مرارا وتكرارا بالقيام
بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال
شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول
الحدود التركية.
غير أن الأمور تغيرت بعد اتصال هاتفي بين
الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب، ثم صدر بيان عن البيت الأبيض جاء فيه إن القوات
الأميركية لن تدعم توغل تركيا وستغادر المنطقة.
انسحاب القوات الأمريكية
وبدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها
العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين
للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية
وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.
وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية
بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.
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