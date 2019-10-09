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مسئولون فرنسيون يدعون لمقاطعة كأس العالم في قطر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:21 م
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مسئولون فرنسيون يدعون لمقاطعة كأس العالم في قطر
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