عاجل.. وصول جثمان طلعت زكريا لمسجد العمري بالإسكندرية استعدادا لصلاة الجنازة (فيديو وصور)





وصلت منذ قليل، جثمان الفنان طلعت زكريا إلى مسجد العمري بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، تمهيدًا للصلاة عليه، والإتجاه نحو مثواه الأخير بمقابر الأسرة.





وشهد محيط المسجد تواجد للمئات من المواطنين المحبين للفنان الراحل، وتواجد عدد من الفنانين، والعديد من وسائل الإعلام، وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم على المشاركين.





وكان رحل الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى احد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين.





وكان سبق للفنان الراحل تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية، والتى تتأثر بشكل قوى بالتدخين حيث يقلل كفاءتها ويجعلها اكثر سوءا.



