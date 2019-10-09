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الأهلي يجهز نيدفيد والسولية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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الأهلي يجهز نيدفيد والسولية
كريم نيدفيد
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علي نبوي
 
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يواصل كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها وتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي نيدفيد جلسة علاج طبيعي ثم جلسة في الجيم، وعلى ضوء حالته يتحدد موعد تنفيذه للمرحلة الجديدة في البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد والذي سبق أن عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.


وخضع نيدفيد لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته ونسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها.


وبدأ عمرو السولية لاعب وسط الأهلي مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.


وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، على متابعة البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين ومن بينهم عمرو السولية، الذي يتم تجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.



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