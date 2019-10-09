وزير أسترالي عن حرائق الغابات المدمرة: عمل حقير متعمد
أكد وزير شرطة ولاية استرالية، إن إشعال حرائق الغابات التي دمرت 30 منزلاً في شرق أستراليا متعمدة، واصفًا الأمر بـ "عمل حقير" حقاً.
وقالت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز"
في بيان، إن الشرطة تتعامل الآن مع حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة التي دمرت قرية
رابفيل في الولاية الواقعة شمال البلاد، على أنها مريبة.
وقال وزير شرطة الولاية، ديفيد اليوت للصحافيين
في سيدني: "إنه عمل حقير حقاً، إذا كنت تعرض مجتمعك للخطر".
وذكرت خدمات الإطفاء الريفية بالولاية،
أن الحريق بدأ ليلة الجمعة الماضية في منطقة باسبايز فلات و"من المحتمل أنه أُشعل
بشكل متعمد".
وقال متحدث للصحافيين اليوم الأربعاء:
"تحقيقاتنا توصلت إلى أن هناك شيئاً مريباً حدث في تلك المنطقة".
وكان مسؤولون قد ذكروا أن العديد من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في شرق أستراليا، قد دمرت عدداً من المباني والمنازل، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات طارئة.
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