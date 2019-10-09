مجلس الوزراء الألماني يوافق على تدابير حماية المناخ





وافق مجلس الوزراء الالماني اليوم الأربعاء، على إجراءات لحماية المناخ؛ تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير مع الحفاظ على خطط المسار من قبل المستشارة أنجيلا ميركل، لتمرير الحزمة التاريخية هذا العام.وتوجه وزير البيئة الألماني سفنيا شولز، إلى "تويتر" للإعلان عن الموافقة على التدابير، التي سيتم تكريسها في قانون حماية المناخ.وهذه الموافقة تريح ميركل، التي عانى ائتلافها اليميني اليساري من خسائر في الانتخابات الإقليمية واجتاحتها الخلافات حول إصلاحات المعاشات والضرائب.وكتبت شولز على تويتر: "لقد ناضلت من أجل هذا لفترة طويلة وأنا سعيد لأنه تمت الموافقة عليه اليوم، وأخيرًا، هناك قواعد ملزمة لحماية المناخ - وهذا أمر جيد.وحذر علماء المناخ التابعون للأمم المتحدة في تقرير الشهر الماضي من أنه إذا لم يتم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، فيتعين على العالم أن يواجه واقعًا في مدن تختفي تحت سطح البحر، وأنهارًا جافة وأنهار الحياة البحرية.وتعهدت ميركل، التي واجهت انتقادات بأن الإجراءات غير طموحة، هذا الأسبوع بأن حزمة المناخ ستحتوي على آلية لمراقبة الامتثال لقيود الانبعاثات المحددة للقطاعات الفردية.وستسمح الآلية للوزارات بمراقبة القطاعات التي تحقق أهداف الانبعاثات وتعديل الأهداف بناءً على تقدمها. وبعض الآليات يمكن تعديلها أو تشديدها في المجلس الأعلى للبرلمان.والهدف العام لهذه الإجراءات - التي تبلغ قيمتها 54 مليار يورو - هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة الألمانية إلى 55٪ من مستوى 1990 بحلول عام 2030.وغضب الناشطون وعالم البيئة "غرين بارتي"، الذي يتمتع بموقع قوي في الغرفة العليا، من خطط لإدخال سعر لثاني أكسيد الكربون بقيمة 10 يورو (10.97 دولار) للطن للتدفئة والنقل في المباني من عام 2021 ورفعها تدريجيًا إلى 35 يورو في عام 2025.وكان الاقتصاديون والناشطون يأملون في الحصول على سعر يبدأ من 40 يورو على الأقل، ويشيرون إلى سويسرا حيث يبلغ هذا السعر حوالي 90 يورو للتدفئة بالوقود الأحفوري.وترغب الحكومة أيضًا في رفع ضرائب السيارات والحركة الجوية، فضلًا عن زيادة حصيلة الطريق للشاحنات اعتبارًا من عام 2023. كما تريد تمديد الإعانات للسيارات الكهربائية وتوسيع شبكة الشحن.وتريد إحياء بناء توربينات الرياح البرية بعد أن تراجعت بسبب البيروقراطية ومعارضة المواطنين. وبناء قدرة الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية نظرًا لخطط التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية والفحم.